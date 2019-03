In città torna il Festival Resistente: l’apertura affidata a “I Matti delle Giuncaie”

FOLLONICA – «I Matti della Giuncaie apriranno la terza edizione del Festival Resistente di Follonica» ad annunciarlo una nota degli organizzatori del Festival.

«La divertente e spassosa band nata sulle sponde del padule – prosegue la nota – dopo il distacco del chitarrista Andrea Gozzi, sta ormai da mesi lavorando ad un nuovo progetto musicale con nuovi elementi e nuove sonorità preparando il prossimo tour che partirà da Follonica il 24 Aprile proprio in occasione dell’inizio del Festival Resistente. Il Festival, giunto alla sua terza edizione, quest’anno vedrà anche la collaborazione dei comuni di Gavorrano e Scarlino facendo fare alla manifestazione un salto di qualità sia nei contenuti che nel nei giorni di frequenza, ben otto, dal 24 Aprile al Primo Maggio, festa dei lavoratori».

«La partenza col botto – conclude la nota – con i Matti delle Giuncaie, fortemente voluti dagli organizzatori sia per la qualità artistica della band che per il loro legame col territorio, è il segnale che il Festival Resistente anche in Alta Maremma sta preparandosi a spiccare il volo diventando sempre di più un appuntamento fondamentale mescolando cultura e memoria storica con l’intento di analizzare e valorizzare le varie forme di resistenza del terzo millennio».