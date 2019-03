Il vice allenatore della nazionale italiana visita i giovani calciatori maremmani

ORBETELLO – Ci sarà anche Chicco Evani, vice allenatore della nazionale italiana, nel pomeriggio di martedì 12 marzo agli allenamenti dei giovani dell’Orbetello Scalo.

L’ex centrocampista del Milan farà visita a Gabriello Carotti, responsabile tecnico della società lagunare, che come l’azzurro ha vestito la maglia rossonera (per sette campionati).

«Evani sarà – spiega il presidente della squadra, Raffaele Izzo – per la forte amicizia che lo lega il nostro responsabile tecnico Gabriello Carotti. Per questa opportunità, importantissima per i nostri ragazzi, ringraziamo sia Carotti per l’impegno che Evani per la disponibilità».

L’appuntamento con Evani è martedì 12 marzo al campo Dogalli-Miralli di Orbetello Scalo a partire dalla 16.