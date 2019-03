Cure palliative, Tema Vita diventa partner della Farfalla: siglato l’accordo

GROSSETO – «Anche Tema Vita è partner della Farfalla Associazione Cure Palliative Loretta Borzi Onlus. L’atto è stato ufficializzato oggi, 11 marzo 2019, presso la sede di Banca Tema – Corso Carducci a Grosseto» a farlo sapere una nota di Tema Vita.

«I presidenti Loriana Landi (La Farfalla) e Silvano Giannerini (Tema Vita) – prosegue la nota – hanno firmato il documento che dà il via alla collaborazione tra le due realtà grossetane. L’associazione Tema Vita conta circa 1.600 iscritti ed è riservata ai clienti e soci di Banca Tema: ente che, nel rispetto dei principi della mutualità, a titolo gratuito, opera a favore dei soci e dei loro familiari con attenzione particolare al settore sanitario, sociale e assistenziale, educativo e ricreativo».

«E proprio nell’ambito sanitario ed assistenziale che si inserisce la partnership con la Farfalla Associazione Cure palliative Loretta Borzi Onlus – spiega la nota – gli associati di Tema Vita potranno usufruire dei servizi come ad esempio lo Scrambler Therapy: – un sistema innovativo per la terapia del dolore neuropatico, cronico e da chemioterapia., a condizioni vantaggiose. Naturalmente verranno riconosciuti da Tema Vita i sussidi che sono previsti dagli specifici regolamenti».

«E’ motivo di grande orgoglio firmare questo accordo – commenta il presidente Landi – Tema Vita rappresenta una realtà radicata nel territorio con un seguito molto importante. Con la firma di oggi andiamo ad ampliare le nostre collaborazioni. Le collaborazioni rappresentano un punto di forza per la Farfalla, così come per Tema Vita». «La nuova partnership con la Farfalla ci permette di ampliare la nostra rete e di offrire sempre più servizi ai nostri soci – sottolinea Giannerini – Lo scopo dell’associazione è dare tutti gli strumenti necessari a chi è iscritto per migliorare la qualità della vita, in special modo nei momenti di particolare disagio». I soci di Tema Vita potranno ricevere informazioni sulle agevolazioni contattando la Sede Operativa di Tema Vita allo 0564 444764/65.