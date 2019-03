Bastianich Wines Cup e Voucher & Travel Tour, tutti i premiati della due giorni di golf

PUNTA ALA – Due giorni di grande golf alle diciotto buche del Golf Club Punta Ala per la Bastianich Wines Golf Cup e la Voucher & Travel Golf Tour, che hanno visto sfidarsi fra sabato e domenica grandi atleti maremmani e non solo.

Diciotto buche e due categorie, stableford e hcp per la Bastianich Wines, che ha visto il dottor Fernando Damiani, presidente del club puntalino, effettuare le seguenti premiazioni:

1ª categoria hcp di gioco fino a 20:

1° lordo – Osvaldo Arnaldi con 22 punti

1° netto – Fausto Chegia con 35

2° netto – Renato Cruciani con 35

2ª categoria hcp di gioco da 21 a 36:

1° netto – Mario Cavallaro con 40

2° netto – Andrea Camarri con 40

1° signore – Emanuela Bolognini con 35

1° seniores – Stefano Monticini con 37

Queste le prossime gare: sabato 16 marzo la Cristalleria Europa Golf Cup e domenica 17 la Golf Promotion Day Punta Ala.

Diciotto buche e categorie stableford e hcp anche per la Voucher & Travel Golf Tour, con premi offerti da I viaggi di Seve e Golfitinera, con il dottor Lorenzo Damiani, vicepresidente del Golf Club Punta Ala, che ha presenziato le seguenti premiazioni:

1a categoria hcp di gioco fino a 18:

1° lordo – Costantino Totis (18 punti)

1° netto – Valerio Pacini (27)

2° netto – Claudio Vannucci (22)

2a categoria hcp di gioco da 19 a 36:

1° netto – Daniele Frosali (36)

2° netto – Fabio Cini (35)

1° signore – Gabriella Michelis (32)

1° super seniores – Dante Doccini (34)

In seguito a questa competizione, hanno avuto accesso alla finale nazionale presso il golf club Poggio dei Medici il 5/6 settembre 2019 i seguenti vincitori:

1° lordo – Costantino Totis

1° netto 1a categoria – Valerio Pacini

1° netto 2a categoria – Daniele Frosali.