Ancora medaglie per le atlete del Costa d’Argento al campionato provinciale Uisp

MONTE ARGENTARIO – Ancora medaglie per le atlete lagunari del pattinaggio artistico Costa d’Argento. Dopo una mattinata di debutti nelle gare agonistiche per Emma Tarlarini, Ginevra Pinna, Frida Schiavi, Giada Lauretti e Martina Castiglioni, nel pomeriggio arrivano le medaglie: argento per Asia Uberti e Diletta Chellini, più un bronzo per Emma Bovicelli. Buona prova anche per Camilla Genovese e Sofia Alocci.

La società applaude ancora genitori e atlete per la devozione verso questo sport e per le emozioni che riescono a trasmettere.