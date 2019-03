San Miniato ko, la Sanitaria Gea chiude la regular season al secondo posto

SAN MINIATO – La Sanitaria Ortopedica Grosseto espugna il parquet di San Miniato (57-49 il finale) e per il secondo anno consecutivo conclude al secondo posto la regular season del campionato di serie C femminile.

Le cestiste grossetane, prive della pivot Chiara Cazzuola e di Bianca Bellocchio, che garantiscono rispettivamente fisicità sotto i tabelloni e un ottimo ricambio alle portatrici di palla, hanno disputato la gara che voleva coach David Furi: tanta grinta, cuore e intelligenza tattica. San Miniato, che puntava a migliorare la sua classifica in vista della fase ad orologio che inizierà fra due settimane, ha lottato con i denti, rimanendo incollata alla Sanitaria Gea per 30 minuti, ma nell’ultimo quarto non ha potuto far nulla sull’affondo decisivo di Nalesso e compagne, che hanno messo insieme un parziale di 17-10.

Trascinate da Elena Furi, miglior realizzatrice con 21punti (sono saliti a 254 quelli totali), assistita dall’esordiente Beatrice Balestrazzi, arrivata dal Costone Siena, che ha chiuso a quota 15 con tre triple, le grossetane sono state splendide per tutta la gara e grazie alle rotazioni l’allenatore si è ritrovato una squadra atleticamente a posto che ha fatto registrare uno sprint davvero efficace.

«Abbiamo finito in bellezza – sorride David Furi – con tre vittorie che ci hanno permesso di conservare il secondo posto, molto importante per il prosieguo della stagione. A San Miniato è stata una gara come previsto durissima. Le padrone di casa non avevano nulla da perdere e non ci hanno mai mollato: siamo riuscite ad avere anche sette punti ma si sono riportate sempre sotto, prima del nostro allungo a 4’30 dalla fine».

«Senza Chiara Cazzuola e Bianca Bellocchio – prosegue il coach della Sanitaria Gea – abbiamo un po’ sofferto, ma devo ringraziare le gemelle Balestrazzi di averci dato una grossa mano. Senza di loro non ci sarebbe bastata la bella giornata di Elena Furi. Costanza e Beatrice, come del resto Angela Sposato, si sono ambientate e sono pronte a soffrire per questa nuova maglia. Tutta la rosa è stata comunque straordinaria in questa occasione, con Nalesso e Camarri che hanno dovuto rimpiazzare la Cazzuola in difesa».

Nella fase ad orologio, che scatterà il 23 marzo, la Sanitaria si misurerà con Pielle Livorno, Piombino, Quartiere 5 Firenze e Viareggio.

Femme San Miniato-Sanitaria Ortopedica Grosseto 49-57

SAN MINIATO: Dallarmi 11, Giuntini 4, Lorusso2, Pretini 11, Mazzinghi 3, Fiorio Pià, Bacchi 3, Bandinelli, Volterrani 11, Masi 4. All. Pugi.

SANITARIA GEA: Costanza Balestrazzi 9, Mancioppi, Elena Furi 21, Giulia Camarri 2, Tamberi 4, Nalesso 1, Beatrice Balestrazzi 15, Benedetti 5. All. David Furi.

ARBITRO: Alessandro Michelozzi di Pistoia.

PARZIALI: 18-19, 28-32; 39-40.

USCITA PER FALLI: Benedetti.