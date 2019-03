Primo successo in tie break per la Pallavolo Follonica a spese della Pediatrica Special

LIVORNO – La Pallavolo Follonica Hotel Parrini torna da Livorno con due punti. Le azzurre di coach Rossano Rossi hanno battuto in trasferta al quinto set l’Under 21 Pediatrica Special, soffrendo più del necessario contro una squadra terzultima in classifica e dai valori tecnici senza dubbio inferiori al sestetto follonichese. Inizio di gara d’autorità per le ospiti che si aggiudicano il primo set, ma nella seconda e nella terza frazione tornano a soffrire del calo di concentrazione che ne ha compromesso troppe prestazioni negli ultimi turni e la Pediatrica si ritrova in vantaggio. Nel quarto set però le azzurre ritrovano la rotta e spazzano via le avversarie, e così nel quinto e decisivo set. Una curiosità: quello vinto a Livorno è il primo tiebreak (su un totale di sei giocati) conquistati dalla Pallavolo Follonica in tutto il campionato.

“Ci prendiamo questi due punti e la soddisfazione di aver vinto il primo tiebreak della stagione – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – ma spiace per il punto perso a causa del solito calo di concentrazione che abbiamo sofferto nel secondo e nel terzo set, un difetto che quest’anno ci sta costando davvero troppo. Non avremmo dovuto trascinare la partita al quinto. Comunque siamo tornati al sesto posto e ormai alla matematica salvezza, nostro principale obiettivo, mancano solo un paio di punti. Continuiamo a lavorare, ci aspettano partite decisive”. La Pallavolo Follonica Hotel Parrini torna in campo sabato 16 marzo alle 21 contro la Baia del marinaio Volley Cecina: al Palagolfo arriva la capolista.

Under 21 Pediatrica Specialist-Pallavolo Follonica 2-3 (20/25; 25/22; 25/18; 10/25; 8/15)

Pallavolo Follonica: Basnyk, Belardi, Carnesecchi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Montauti, Panerai, Paradisi, Poggetti, Zanolla. Allenatore: Rossi.

I risultati della 19esima giornata – Serie C girone A:

Fanball Il Discobolo-Pallavolo Delfino Pescia –

Entomox Peimar Calci-Pallavolo Cascina 1-3

Luca Consani Grosseto-Errepi Mtk Grosseto 0-3

Under 21 Lupi Santa Croce-Volley Pantera Lucca 3-0

Flora Buggiano-Lupi Estintori San Miniato 3-2

Under 21 Pediatrica Specialist-Pallavolo Follonica 3-2

Baia del Marinaio Volley Cecina-Volley Sei Rose Rosignano 3-0

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 54

Flora Buggiano 43

Pallavolo Cascina 43

Entomox Peimar Calci 36

Errepi Mtk Grosseto 34

Pallavolo Follonica 31

Volley Pantera Lucca 30

Lupi Estintori San Miniato 28

Volley Sei Rose Rosignano 23

U21 Lupi Santa Croce 21

Luca Consani Grosseto 20

U21 Pediatrica Specialist 19

Pallavolo Delfino Pescia 12

Fanball Il Discobolo 2