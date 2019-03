Legge di bilancio: con Cna quattro incontri per parlare delle novità

ORBETELLO – Le novità introdotte dalla legge di Bilancio sono al centro di una serie di seminari gratuiti promossi da Cna Grosseto sul territorio. Gli appuntamenti rientrano tra le iniziative che l’associazione provinciale degli artigiani promuove per i 70 anni dalla sua costituzione per discutere di temi di interesse per gli imprenditori e i cittadini.

Si parte domani, lunedì 11 marzo, alle 17.30 a Orbetello, nella sala parrocchiale di San Paolo della Croce (via Civinini 6). Durante l’incontro si parlerà, in particolare, di pace fiscale, del nuovo regime forfettario e delle pensioni. Gli incontri saranno anche occasione per parlare di finanziamenti, come la legge Sabatini e i bonus formazione 4.0.

Dopo la tappa di Orbetello, gli incontri proseguono nelle sedi Cna di Grosseto, giovedì 14 marzo, Follonica, lunedì 18 e Castel del Piano, lunedì 25 marzo.