NUNZIATINI 7: Due parate importantissime, una per tempo, permettono al Grosseto di rimanere a galla e costruire una vittoria che vale una stagione. Strepitosa la parata su Sciapi, nella ripresa, che avrebbe potuto trascinare all’inferno i biancorossi.

SABATINI 7: Una delle partite più importanti della sua carriera. Partita grintosa e determinata nelle chiusure, mentre in fase offensiva si vede finalmente un incursore di fascia che tiene continuamente in apprensione la difesa ospite.

di 10 Galleria fotografica Grosseto-Fucecchio 2-1 le immagini









GORELLI 6,5: Solita certezza davanti alla difesa, anche se oggi si ritrova i clienti più scomodi del campionato. A fine primo tempo conquista un buon pallone e prova anche a ripartire in contropiede, in stile Chiellini.

CIOLLI 6,5: Il capitano non tradisce e vince la battaglia più importante. Tolto il gol di Guarisa, il Fucecchio esce dallo Zecchini con la museruola. Innesca con un filtrante il gol vittoria di Villani.

PIZZUTO 7: La convocazione nella rappresentativa regionale gli ha fatto bene. In campo mette in dubbio la sua carta d’identità con una prestazione da veterano. Chiude e riparte con una determinazione pazzesca. Alla mezz’ora della ripresa cancella Sciapi con un intervento in scivolata da applausi. Chiude in angolo, a 4’ dalla fine, lasciando poi a Villani il momento della gloria.

CAMILLI 7: Il mastino biancorosso intreccia l’ennesima gara sopra le righe con chiusure importanti e ripartenze degne di nota. Esce tra gli applausi ma con la smorfia di chi avrebbe voluto passare sul campo anche la nottata. (Dal 39’ st RAITO 6,5: Quando c’è da lottare è l’uomo giusto. Entra nel momento del bisogno e protegge con le unghie e con i denti uno storico risultato).

ZAGAGLIONI 7,5: Magrini lo ripropone titolare e lui non tradisce, scoccando il siluro che apre le porte del paradiso biancorosso. Le sue geometrie si vedono però già da inizio partita, quando calibra al bacio un lancio preciso che Vanni raccoglie ma non trasforma in rete. Si conferma giocatore, e uomo, indispensabile per questa squadra. (Dal 18’ st FRATINI 6,5: Ormai Magrini rinuncia a lui difficilmente. Entra si piazza davanti alla difesa come lo scudo sul braccio di Capitan America).

CRETELLA 6,5: Primo tempo in affanno, cresce nella ripresa in controtendenza rispetto ai compagni, conducendo gli ultimi arrembanti tentativi prima del tripudio finale.

PIERANGIOLI 6,5: Grande velocità e gioco d’anticipo. Insieme a Boccardi supporta il gran lavoro di Vanni senza però trovare la propria marcatura. (Dal 42’ st VILLANI 8: Entra al 42’ della ripresa e due minuti dopo ha già sotto il piede la testa del serpente bianconero, come nelle migliori immagini di Canapone. Il suo gol è un gioiello di bravura e di istinto, che regala a una città un sogno tanto atteso trasformandolo nell’eroe di giornata).

VANNI 7: Mette lo zampino in tutte le azioni offensive addirittura da far confondere qualcuno in occasione del gol di Zagaglioni. Jack lotta, spizzica e colpisce da vera prima punta. Un arrivo prezioso, per un traguardo quanto mai vicino. (Dal 33’ st LUCI 6,5: Prova a innescare la manovra e poi si chiude a difesa del risultato con i compagni).

BOCCARDI 6,5: Primo tempo di grande classe, da far leccare i baffi ai tifosi. Colpi di tacco e filtranti, ma anche una grande grinta per proteggere e recuperare palloni. Cala un po’ nella ripresa. Anche lui è ormai un giocatore indispensabile per questo Grifone. (Dal 26’ st MOLINARI 6,5: entro e si trasforma in un punto di riferimento importante nell’area nemica. Subito dopo il gol di Villani va via in dribbling a due giocatori e per pochi millimetri non chiude la partita sotto la Nord. Tocca di prima per Villani in occasione del gol vittoria).

MAGRINI 7,5: Non solo manda in campo la migliore formazione, rimettendo Zagaglioni che lo premierà con un gran gol, ma ha anche il merito di estrarre dal cilindro la perla Villani, che a Grosseto in pochi potranno dimenticare. Applausi per lui.