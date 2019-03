Il Circolo Pattinatori batte il Viareggio nel big match ed è campione del girone

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox centra il secondo obiettivo stagionale: la vittoria nel girone D di serie B, che consentirà un cammino più agevole nella Final Eight per la serie A2.

Nel big-match contro il Viareggio Hockey, andato sabato sera in scena sulla pista di via Leoncavallo, la “big red machine” guidata da Massimo Mariotti (foto di Mimmo Casaburi) si è sbarazzata della seconda in graduatoria con un 12-8 che ribadisce la superiorità dei biancorossi grossetani, che hanno vinto sedici dei diciassette incontri disputati, ma che conferma la validità del quintetto di Alessandro Martini (già qualificato per i playoff), che ha provato con tutte le sue forze a mantenere in vita la speranza di riagganciare l’Edilfox, volata nuovamente a più otto punti, con la gara di Siena ancora da giocare.

Il Viareggio ha provato la fuga ad inizio partita, portandosi sul 2-0 dopo appena cinque minuti e successivamente, dopo la doppietta di Carlo Gucci che ha riportato la gara in parità, è riuscito a rimontare il gol di Battaglia con il rigore del 3-3. Gemignani e compagni non volevano lasciarsi sfuggire la possibilità di chiudere i conti con una gara di anticipo, facendo festa insieme al pubblico amico, e hanno cambiato marcia, andando al riposo sull’8-3. Nella ripresa, dopo aver firmato il 9-3 con Ale Saitta, il Circolo Pattinatori si è limitato a controllare il Viareggio, che nel finale di gara ha anche reso meno pesante il passivo con due punizioni di prima e un tiro dalla distanza. Protagonista assoluto di questo bell’incontro Matteo Battaglia, autore di cinque reti, ma buono il comportamento di tutta la squadra. Nel finale c’è stato spazio anche per il portierino Tommaso Bruni. Non è stato invece utilizzato il bomber della squadra Gionata Vecoli (42 reti), non al top della condizione e giustamente tenuto a riposo da Mariotti.

C.P. Grosseto Edilfox-Viareggio Hockey 12-8

EDILFOX GROSSETO: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Vecoli, Lugli, Angeloni, Gemignani, Brunelli, Battaglia. All. Massimo Mariotti.

VIAREGGIO: Venè, Fai; Pardini, Deinite, Spagnuolo, Petrocchi, Squeo. All. Alessandro Martini.

ARBITRO: Andrea Davoli.

RETI: nel p.t. 3’06, 5’31 Deinite, 7’21 e 11’01 Gucci, 13’12 Battaglia, 14’58 Spagnuolo, 17’35 Brunelli, 19’17 Gemignani, 19’42 Saitta, 21’06 e 24’32 Battaglia; nel s.t. 3’08 Saitta, 8’03 Spagnuolo, 8’59 Battaglia, 9’32 Spagnuolo, 9’40 Brunelli, 16’11 e 19’46 Pardini, 18’27 Battaglia, 21’50 Pardini.

NOTE: cartellino blu a Gucci, Gemignani, Brunelli (2), Battaglia, Squeo.