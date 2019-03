GROSSETO – Che a Grosseto non si passa lo aveva già detto il vicepresidente Ceri, ricordando nobili storie e battaglie. Oggi però i biancorossi hanno onorato non solo la storia passata ma anche quella presente, grazie al gol di Zagaglioni nel primo tempo e alla zampata del giovane Villani a tempo scaduto, che proiettano negli occhi dei tifosi maremmani quel sogno da tanto cullato di raggiungere la quarta lettera dell’alfabeto.

Nella giornata biancorossa, che accoglie anche tantissimi ragazzi delle scuole calcio della provincia, Magrini manda in campo la migliore formazione possibile, con Nunziatini in porta, Sabatini a sinistra, Pizzuto a destra e la coppia Ciolli-Gorelli a fare da scudo. Centrocampo a tre con Zagaglioni davanti alla difesa e Cretella-Camilli mezz’ali. In avanti Pierangioli e Boccardi a supporto di Vanni. La Nord accoglie i propri beniamini gridando al vento il proprio amore.

Galleria fotografica Grosseto-Fucecchio 2-1









Il clima delle grandi occasioni si percepisce da subito, con i biancorossi grintosi che iniziano a fare la partita incitati a gran voce dalla Nord. Dopo 5’ la prima occasione, con un tiro dal limite di Cretella parato a terra da Del Bino. La risposta del Fucecchio non si fa attendere e arriva all’11’, con la punizione di Fioravanti respinta in tuffo da Nunziatini. Al 15’ ripartenza del Grosseto con Cretella che serve Zagaglioni: il giocatore alza la testa e illumina il gioco con una traiettoria che Vanni aggancia con altrettanta bravura, ma che non riesce a concretizzare. Arrivano, comunque, i primi veri applausi da parte di tutto lo Zechini. Qualche minuto più tardi numero di Boccardi che scambia con Camilli e gli riconsegna in velocità un pallone con uno splendido colpo di tacco. Al 26’ ancora grande spunto di Boccardi che, lanciato in profondità, serve di testa per l’accorrente Vanni che tira di prima sfiorando il palo. Al 30’ ci pensa Zagaglioni a consegnare al popolo biancorosso uno dei momenti più belli della giornata, e della stagione, scoccando un diagonale di rara bellezza che accarezza il secondo palo e s’infila, come un colpo da biliardo, nel sacco facendo esplodere di gioia lo Zecchini. Due minuti più tardi Vanni cerca il raddoppio con un colpo di testa che Del Bino respinge. Al 36’ su un angolo del Fucecchio, Gorelli conquista palla e parte in contropiede per poi servire Pierangioli che entra in area ma calcia sopra la traversa. Al 39’ Zagaglioni chiude un contropiede ospite recuperando un pallone e servendo al limite Boccardi, che calcia alzando troppo la sfera. La doccia fredda arriva però al 41’ quando, sugli sviluppi di un contropiede, Intreccialagli va sul fondo e calibra un perfetto cross per Guarisa che, davanti a Nunziatini, gira a rete di testa segnando l’1-1.

Ripresa all’arma bianca, con il Grifone a cercare di nuovo il vantaggio. Ci prova dopo cinque minuti Vanni, che in tuffo angola di testa un bel traversone di Sabatini, chiuso però dal portiere. Il Grifone cala d’intensità e al 18’ Magrini richiama Zagaglioni per Fratini, cercando meno spunti offensivi ma più ordine davanti alla difesa. Spazio anche a Molinari per Boccardi. Al 27’ sudano freddo i tifosi maremmani con Sciapi che davanti porta non trova il vantaggio solo per l’intervento miracoloso di Nunziatini, che lo anticipa in uscita. Partita tatticamente chiusa che Camilli prova a riaprire al 37’ con una mezza girata in area, parata dal portiere. A un minuto dalla fine come in un copione da sogno, il neo entrato Patrick Villani, giocatore della Juniores, ruba il tempo a tutti e insacca l’insperato gol del 2-1 facendo tremare tutta Grosseto e mandando in orbita gli oltre 1.300 tifosi presenti. A tempo scaduto ci prova anche Molinari, con una bella serpentina in area, a chiudere la partita. Ma il delirio arriva dopo quattro, lunghissimi, minuti di sofferenza, che restituiscono a Grosseto il quasi matematico sogno promozione, tra il tripudio di uno Zecchini pazzo d’amore e l’abbraccio in campo dei suoi eroi. Adesso il Grifone guarda tutti dall’alto con un +9 che sa di paradiso.

Grosseto-Fucecchio 2-1 (1-1)

GROSSETO: Nunziatini; Sabatini, Gorelli, Ciolli, Pizzuto; Camilli (39’ st Raito), Zagaglioni (18’ st Fratini), Cretella; Pierangioli (42’ st Villani), Vanni (33’ st Luci), Boccardi (26’ st Molinari). A disposizione: Cipolloni, Lepri, Bianchi, Del Nero. All. Magrini.

FUCECCHIO: Del Bino, Kazazi, Menichetti, Pizza, Sabatini, Pinto, Cenci, Fioravanti, Intreccialagli, Guarisa (23’ st Rovai), Sciapi. A disposizione: Doveri, Tani, Borgioli, Rigirozzo, Malanchi, Papa, Dini, Mazzanti. All. Targetti.

Arbitro: Guido Iacopetti di Pistoia (Mantella e Pacifici di Arezzo).

Reti: 30’ Zagaglioni, 41’ Guarisa, 44’ st Villani.

Angoli: 4-4

Recupero: 1’-4’