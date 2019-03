ORBETELLO – È stato il carro di Albinia a vincere, ieri sera, per il quinto anno consecutivo, il Carnevaletto da tre soldi di Orbetello. Il carro, che affronta il delicato tema della violenza sulle donne, vede protagonista una ragazza, dai lunghi capelli biondi che prima sta seduta, quasi rannicchiata su se stessa, per poi trovare la forza di rialzarsi e aprirsi al mondo: attorno a lei fiori e farfalle.

E le farfalle costituiscono una “storia nella storia” perché vogliono ricordare tre sorelle della Repubblica Dominicana, le sorelle Mirabal, che si opposero al regime e che vennero, per questo, uccise. Il loro nome di battaglia era Mariposas, farfalle appunto. Per questo in molti paesi il 25 novembre, giorno della loro morte, è la giornata contro la violenza sulla donne.

Ad arrivare secondo è stato invece il carro Oh Leonardo del rione Stazione che già aveva vinto il premio per la reginetta più bella.