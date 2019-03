Belle prestazioni dei giovani di Invicta e Grosseto al raggruppamento Figc

GROSSETO – Bellissimo fine settimana per i ragazzi nati negli anni 2006 e 2007 del Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani e dell’Us Grosseto. I giovani calciatori hanno partecipato al IV raggruppamento della Figc per la categoria Esordienti.

In particolare, i 2007 di mister Vittorio Mandragora e Davide Turetta sono stati impegnati a Valpiana e giocando molto bene si sono classificati secondi. Un primo posto da applausi invece per i ragazzi del 2006 che hanno disputato a Castel del Piano un quadrangolare con Albinia, Giovanile Amiata e Virtus Maremma. I ragazzi di Cristiano Papini, hanno giocato molto bene, così come i pari età del Grosseto di mister Andrea Sabatini e Daniele Tocchi, impegnati a Monterotondo Marittimo e anche loro, hanno vinto il loro girone con Saurorispescia, Boracifera e Atletico Grosseto. La società del presidente Brogelli ringrazia tutti i ragazzi, i mister e i genitori per quanto fatto e per la correttezza dimostrata.