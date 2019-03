Auto fuori strada sull’Aurelia: due donne in ospedale

GROSSETO – Incidente sulla statale Aurelia, all’altezza dello svincolo di Alberese in direzione Livorno, nel pomeriggio di domenica 10 marzo.

Coinvolta un’auto con due uomini e due donne che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta insieme al personale medico del 118 ha soccorso una delle due donne rimasta dentro il mezzo.

Le due donne sono state trasportate all’ospedale di Grosseto. Sul posto i carabinieri di Alberese e di Marina di Grosseto.