Verso il voto: nasce il comitato “Un futuro per tutti”. «Vogliamo cambiare il volto del Comune»

ROCCASTRADA – «Nasce “Un futuro per tutti”: una nuova realtà a Roccastrada. Il comitato promotore apre le porte alle forze esistenti nel territorio, per dare un volto inedito al Comune di Roccastrada» ad annunciarlo una nota dello stesso comitato.

«Un volto inedito per Roccastrada – spiega la nota – che abbandona i particolarismi e apre le porte alle realtà presenti nel territorio per dare voce alla popolazione: con questi presupposti, il gruppo “Un futuro per tutti” diventa comitato promotore ufficiale, in vista delle prossime elezioni amministrative. E’ la prima volta nella storia del Comune di Roccastrada, che una realtà eterogenea riesce ad affermarsi, unita da un solo filo conduttore e con dei presupposti completamente diversi dal passato. Tra questi, la trasparenza, l’apertura verso figure provenienti dalle più svariate esperienze professionali e politiche e, ultimo ma non meno importante, un approccio meritocratico nei confronti di chi sceglie di mettersi in gioco».

«”Un futuro per tutti” – prosegue la nota – è il risultato di un lungo lavoro che si è avviato da più di un anno dall’incontro tra le forze di opposizione già esistenti sul territorio, per dare vita a un programma condiviso da un unico gruppo capace di lavorare in squadra. Lavoro che si è svolto nel corso dei mesi per poi arrivare alla creazione di una vera lista civica, dove i partiti hanno fatto un passo a lato lasciando la libertà di scelta alle persone del territorio. Il comitato elettorale punta in direzione di un futuro diverso, che porti arricchimento e crescita. Le porte sono aperte a tutti i sostenitori e soggetti che vogliono entrare a farne parte. Tutti hanno pari opportunità di dare voce alle proprie idee per Roccastrada e dare il loro contributo in questa sfida elettorale».

«E’ importante attivare tutte le energie per creare la più vasta partecipazione popolare con la massima apertura civica- afferma Paolo Pazzagli, il portavoce del gruppo-, frazione per frazione, e un confronto d’idee utile al nostro comune, per vincere la sfida del buongoverno. Vogliamo costruire un futuro nel segno dell’innovazione, con un rapporto sempre più stretto tra comune e cittadini che vogliono mettere a disposizione passione e competenze. Questa volta, tutti hanno la necessità e la volontà di esprimersi e presentare le loro proposte di governo. Mettiamo in campo le nostre forze, uniti verso un unico risultato».