Nuovi negozi al centro commerciale: novità e servizi per shopping e non solo

GROSSETO – Il 2019 si è aperto all’insegna delle novità per il centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto. E del segno “più”. A partire dalle presenze: +12% a gennaio e +6% a febbraio, rispetto agli stessi due mesi dell’anno precedente, nonostante non si tratti certo – soprattutto febbraio – di periodi tradizionalmente propizi per il commercio. Segno di come l’offerta dello shopping center grossetano sia percepita più che mai valida dalla clientela. Un’offerta che negli ultimi mesi ha visto aprire in galleria ben nove nuovi negozi di grandi marchi, in tutti i settori merceologici: da UniEuro a Tedi, da Carpisa a Primigi, da All Scent a SarniOro, fino a Wycon e (in arrivo) Compagnia di navigazione.

Tante novità celebrate anche con un cambio d’immagine appena lanciato: Aurelia Antica ha scelto il format “I love Grosseto”, che nei prossimi mesi sarà declinato in varie versioni, accompagnato dallo slogan “Più vicina a te”.

«Vogliamo essere sempre più riconoscibili e unici nel nostro territorio e nella comunità grossetana come punto di riferimento per lo shopping e non solo – dice Stefania Ricci, proprietaria del centro commerciale Aurelia Antica – ed è per questo che abbiamo scelto di lanciare un nuovo messaggio per veicolare i nostri valori distintivi. Che nel tempo sono rimasti gli stessi: un centro vicino alle persone, al territorio, alla comunità; un centro sempre a misura di famiglia, raccolto e accogliente; un centro che “ama” i suoi clienti. E non è solo una questione d’immagine, ovviamente: tutte le scelte che facciamo ogni giorno, commerciali e non solo, vanno in questa direzione, con l’inserimento di un numero sempre maggiore di servizi per la persona che si aggiungono alla presenza sempre più consolidata del miglior cinema di Grosseto».

Ecco le prossime novità: «Vogliamo allestire all’esterno del centro commerciale un’area verde attrezzata con percorso vita e sport – annuncia Stefania Ricci – per offrire un’ulteriore occasione di svago a chi sceglie Aurelia Antica per lo shopping e l’intrattenimento, in particolare alle famiglie, nostro tradizionale target di riferimento. C’è già un’idea avanzata di progetto e verrà presto realizzata. Inoltre intendiamo riprogettare e valorizzare ulteriormente la food court in galleria per renderla un’area di sosta ancor più accogliente. E poi, come facciamo da sempre, manterremo la nostra particolare attenzione al sociale, con tante iniziative e progetti che coinvolgono le associazioni locali. Gli ultimi dati delle presenze sono in netta crescita, in controtendenza rispetto alla crisi del settore, e ci confortano: segno che la qualità paga e che siamo sulla strada giusta. Siamo tra i pochi imprenditori cittadini ad aver investito con risorse proprie e non ci fermeremo».

Il centro commerciale Aurelia Antica è aperto a Grosseto dal 2010, nato da un progetto di imprenditori del territorio. Stefania Ricci è la proprietaria, Franco Reali è l’amministratore unico dell’azienda. La galleria commerciale di Aurelia Antica conta 50 negozi sempre aperti: un ipermercato, 6 medie strutture, 6 punti di ristorazione e 37 negozi di vicinato tra casa e tempo libero, abbigliamento e calzature, elettronica e telefonia, servizi, cura della persona, una farmacia e un bancomat, per un totale di circa 20mila metri quadrati di superficie. In più, un cinema multisala con quattro schermi, per un totale di oltre 500 posti: è l’unico cinema in Toscana dotato del rivoluzionario sound system Dolby Atmos. Aurelia Antica dà lavoro a 330 persone, tutte maremmane.