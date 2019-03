Il Follonica cade in Portogallo e dice addio all’Eurolega

FOLLONICA – Non basta una super rimonta finale, all’Impredil Follonica, per uscire indenne dal parquet dell’Oliveirense. In Portogallo finisce 6-5 per i padroni di casa, che si qualificano per i quarti di finale di Eurolega: l’avventura dei biancazzurri, invece, finisce qui.

E’ stata, quella in terra lusitana, una partita in salita, sempre a rincorrere, per la compagine di Enrico Mariotti. Sotto per 3-0, poi per 4-1, infine per 6-3: l’Oliveirense ha sempre tenuto in pugno in match, rischiando solo nel finale.

Negli ultimi 40 secondi i maremmani sono riusciti a tornare clamorosamente in corsa segnando due reti, troppo poco però per impensierire i locali.

Adesso il Follonica dovrà concentrarsi sul campionato, cercando di recuperare posizioni dopo un periodo di appannamento, dopo aver detto addio – comunque a testa alta – alla massima competizione continentale.