Da Simone Cristicchi a Lella Costa: si apre la nuova stagione teatrale. Al via gli abbonamenti

ROCCASTRADA – Si aprirà il 7 aprile la stagione teatrale del teatro dei Concordi: il cartellone è promosso ancora una volta da Comune di Roccastrada e Fondazione Toscana Spettacolo onlus e porterà sul palcoscenico, fino al 7 maggio, attori di fama nazionale tra cui Simone Cristicchi, Fiona May, Marta Cuscunà e Lella Costa.

Partirà martedi 12 marzo la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2019 del Teatro comunale dei Concordi di Roccastrada, in vista della Prima in programma domenica 7 aprile. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti dalle ore 17 alle ore 19.30 presso il Teatro, con replica venerdi 15, lunedi 18 e mercoledi 20 marzo. I biglietti dei singoli spettacoli potranno essere acquistati anche il giorno stesso degli appuntamenti e sono previste riduzioni per under 30, over 65, gruppi di 12 persone, possessori della Carta dello Spettatore FTS. Inoltre per quest’anno, saranno previste riduzioni per tutti gli studenti universitari in possesso della carta dello studente della Toscana.

Il cartellone. La stagione 2019 del Teatro comunale dei Concordi si aprirà domenica 7 aprile con Simone Cristicchi in “Manuale di volo per uomo” e continuerà domenica 14 aprile con Fiona May e Luisa Cattaneo in “Maratona di New York”. Domenica 28 aprile sarà la volta di “E’ bello vivere liberi” con Marta Cuscunà, mentre martedi 7 maggio salirà sul palcoscenico roccastradino per chiudere il cartellone, Lella Costa con “Traviata – l’intelligenza del cuore”. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.

Informazioni. Per conoscere l’intero cartellone della stagione teatrale al Teatro dei Concordi, è possibile visitare i siti www.comune.roccastrada.gr.it e www.toscanaspettacolo.it. Per informazioni sulla stagione teatrale e la campagna abbonamenti, con i relativi prezzi, è possibile contattare il Teatro dei Concordi, al numero 0564-564086, oppure i numeri 339-6003489, 320-5642070, 320-1430530 e 389-5249091.

“Il record di abbonamenti raggiunto lo scorso anno, superando i dati degli anni precedenti – come sottolinea il sindaco Francesco Limatola – conferma la costante qualità della stagione teatrale, valore aggiunto per un teatro di piccole dimensioni come quello di Roccastrada e per un’amministrazione comunale che crede nel valore della cultura quale elemento di crescita e di arricchimento sociale per tutta la comunità. Un ringraziamento va alla Compagnia Instabile dei Dintorni, e al suo presidente Ezio Vecchioni, che curerà anche quest’anno la campagna abbonamenti per la stagione 2019 del teatro rocca stradino”.