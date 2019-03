Basket 3vs3, l’Istituto Fossombroni conquista il titolo provinciale

GROSSETO – Il Fossombroni conferma l’ottima tradizione negli sport di squadra a livello studentesco e si aggiudica il titolo provinciale vincendo il torneo di basket 3vs3. La formazione, diretta dall’insegnante Giovanni Gelli e composta da Muntean, Barabesi, Scurti e Tanasa, ha vinto il proprio girone eliminatorio superando la squadra B del polo liceale Aldi con il punteggio di 22-10, per poi battere, in una sorta di spareggio per l’accesso alla finale, il terzetto del polo Amiata ovest.

Una gara quest’ultima, molto combattuta e chiusa con il punteggio di 22-17. Molto più in discesa, invece, l’atto conclusivo della manifestazione, in cui il Fossombroni riusciva a prevalere per 22-10 sulla squadra A del polo liceale Aldi. Soddisfazione per l’istituto di via Sicilia anche per il terzo posto ottenuto dalla seconda squadra iscritta al torneo. Per Muntean, Barabesi, Scurti e Tanasa si aprono le porte della fase regionale, in programma mercoledì 13 marzo a Montecatini Terme.