Weekend di impegni per i baby Gea: ecco tutte le partite in programma

GROSSETO – Ultima giornata d’andata per il campionato under 14 silver, con la Simply Market Gea alla ricerca, domenica alle 15,30 al Palasport di via Austria, di una vittoria contro il Pistoia Junior Basket che aumenterebbe le possibilità di accedere alle Final Four toscane.

Gli under 14 del Camping Il Sole sono invece attesi domenica alle 9,30 sul campo amico di via Austria dalla Pediatrica Livorno. I ragazzi di Elena Furi sono reduci da una bella prestazione sul parquet dell’Invictus, in una gara persa ai supplementari solo per la stanchezza dei sei giocatori a referto.

La Maregiglio Under 18, dopo aver chiuso al terzo posto il campionato under 18 silver (alle spalle di Meloria Livorno e Pallacanestro Grosseto Team 90, che ha ottenuto il pass per i playoff vincendo il recupero di Piombino), osserva un turno di riposo in attesa della seconda fase.