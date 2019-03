Weekend all’insegna della neve: impianti aperti, all’Amiata si scia ancora

AMIATA – Si vede forse uno spiraglio alla fine della lunga fase secca sulle montagne toscane. Il meteo infatti annuncia neve da lunedì e un abbassamento delle temperature. Per il week previsioni buone sabato, in peggioramento domenica sull’Alta Toscana.

Sull’Amiata la neve è ancora abbondante in Vetta (90 cm.) e si sta lavorando sulla parte bassa delle piste per renderle agibili nel fine settimana. Gli impianti aperti sono tre, sono aperte le seggiovia Cantore e Macinaie e la sciovia Jolly a servizio delle piste Vetta, Direttissima e Campo Scuola Macinaie.

Le piste Panoramica, Canalgrande e Crocicchio sono interessate da lavori per consentirne la riapertura per sabato e domenica, dopo che nella giornata di ieri (giovedì 7 marzo) lo stato della neve non ha reso possibile l’intervento dei battipista. Info: www.amiataneve.it