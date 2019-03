Virtus Siena in gran forma, piegati gli Esordienti del Follonica Basket

FOLLONICA – Sconfitta casalinga per 21-53 per gli Esordienti del Follonica Basket contro una buona Virtus Siena, con parziali 4-17, 7-18, 11-35, 4-8, 6-10. Grande coraggio dei maremmani, presentatisi con una rosa ridottissima e che ha cercato buone soluzioni offensive e mostrato un po’ di grinta in più rispetto alle giornate precedenti. Prossimo impegno tra una settimana ancora in casa contro il Grosseto, con mister Mostardi che conta di recuperare qualche acciaccato.

La formazione del Follonica Basket: Ruffinato, Tosi, Ciaffaraffa, Guzzo, Cenerini F., Mezzani, Anselmi, Imperato, Battaglini, Bernardi. All. Mostardi, assistente Bernardi.