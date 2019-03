Under 13 ed Esordienti troppo rimaneggiati, Invictus e Colle Bianco dilagano

FOLLONICA – Due ko per le squadre giovanili del Follonica Basket, ancora penalizzate dalle tante assenze e dalla maggiore esperienza degli avversari.

Seconda sconfitta consecutiva per gli Under 13 sul campo dell’Invictus Livorno che prevale 71-45 nella penultima di andata della Coppa Primavera. I biancoblù, con solo otto ragazzi a referto, non hanno giocato una grande partita. I primi 5’ sono stati equilibrati con Signorini e soci che hanno messo la giusta intensità difensiva, poi con il passare dei minuti questa é calata e i padroni di casa hanno preso il largo fino al 71-45 finale. Prossimo impegno sempre a Livorno sul difficile campo della Pallacanestro Livorno oggi sabato 9 marzo alle ore 16.15.

Invictus Livorno-Follonica Basket 71-45 (17-9) (17-7) 34-16 (19-15) (18-14)

Follonica Basket: Cacialli, Caroppo 5, Mezzani 2, Pacini 4, Cenerini T. 14, Signorini 5, D’Alessandro 2, Albano 14. All. Mostardi.

Altri risultati: Rosignano-Arcidosso 41-40, San Vincenzo Dream Pisa 36-45, Cecina-Pielle Li 54-50 riposa Ies Pisa.

Prossimo turno: Pielle-Follonica, Ies Pisa-Dream Pisa, Invictus-San Vincenzo, Arcidosso-Cecina riposa Rosignano.

Classifica: Cecina 14 punti, Pielle 12, Follonica-Invictus e Ies Pisa 8, Rosignano 6, Dream Pisa 4, San Vincenzo e Arcidosso 2.

Netta anche la sconfitta degli Esordienti, strapazzati 82-17 dal Colle Valdelsa Bianco in terra straniera. Gara segnata dalle tante assenze dei maremmani e presto gestita dai padroni di casa. A seguire qualche lampo di Tosi ma poco più per il resto. Prossimo impegno in casa contro la Virtus Siena mercoledì 6 marzo alle ore 18.45.

Colle Valdelsa Bianco-Follonica Basket 82-17

Follonica Basket: Battaglini, Tosi, Ciaffaraffa, Mezzani, Guzzo, Cenerini F., Ruffinato, Bernardi, Spadini, Mendozza. All. Mostardi.