Sviluppo locale e rigenerazione urbana: se ne parla in città al convegno “Cultura, comunità, lavoro”

FOLLONICA – Si terrà a Follonica il prossimo venerdì 15 marzo, al Teatro Fonderia Leopolda, “Cultura, comunità, lavoro”, una giornata di confronto sul tema dello sviluppo locale partendo dal punto di vista della rigenerazione urbana e dei processi di innovazione sociale che i luoghi “rigenerati” mettono in moto.

A confronto voci del territorio e voci nazionali, in un denso programma che ha il fine di porre le basi per un piano strategico territoriale a base culturale.

“Questo tempo necessita un modello di sviluppo completamente diverso da quello che abbiamo costruito nei decenni passati, – dichiara l’Assessora Barbara Catalani – un modello che necessita un cambio di sguardo, di atteggiamento, di azione che sia realmente interprete della nostra società, presente e prossima.

“Convinti che la “cultura” sia termometro e cannocchiale della realtà che ci circonda, – continua Catalani – abbiamo costruito un percorso che lega ad essa i temi della comunità e del lavoro per poter offrire, ed offrirci, strumenti di analisi e visione”.

“La giornata si pone l’obiettivo di offrire un momento di riflessione condivisa attraverso temi locali e testimonianze nazionali – conclude l’Assessora – da parte di soggetti che operano nel campo dei beni culturali, del turismo sostenibile, dello sviluppo locale, della promozione della conoscenza e del marketing territoriale; figure accomunate dall’aver affrontato in prima persona “la crisi” e sperimentato modelli gestionali innovativi e sostenibili dove è il patrimonio culturale il fattore centrale di sviluppo.”

I lavori inizieranno alle 10, dopo i saluti del sindaco Andrea Benini e del vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni, secondo il seguente programma:

IL PROGRAMMA

ore 10: Il programma di valorizzazione dell’area ex-Ilva: per un masterplan strategico della cultura Barbara Catalani, Assessore alla Cultura Comune di Follonica.

ore 10.30: Analisi di impatto degli interventi di valorizzazione culturale nel Comune di Follonica Alessandro Leon, CLES

Situazione economica, istruzione e mercato del lavoro nell’area grossetana Nicola Sciclone, IRPET

Ore 11: Patrimonio culturale e sviluppo locale: per un progetto culturale integrato

Claudio Bocci, Direttore Federculture

Massimo Zucconi, Responsabile Federculture aree protette e parchi

Ore 11.30: Teatro Fonderia Leopolda: un sistema al servizio della città e del territorio

Eugenio Allegri, Teatro Fonderia Leopolda

Nicola Giordano, Comune di Follonica

Ore 12: Costruire comunità: produttive, creative, di cura e formazione Renato Quaglia, Fondazione FOQUS – Napoli

ORE 15: Rigenerazione urbana, tra industria creativa e innovazione civica: le esperienze toscane.

Laura Caruso, CasermArcheologica

Sabrina De Cianni, Lucca Creative Hub

Ore 15.45: Commercio, comunità, cultura: il Mercato Lorenteggio a Milano

Erika Lazzarino, Dynamoscopio

Ore 16.15: Lo spirito del rinnovamento: il centro culturale exFadda a San Vito dei Normanni (Brindisi) Roberto Covolo, Assessore alle Politiche giovanili e del Lavoro Comune di Brindisi, già ideatore centro ExFadda