Scuole materne, le graduatorie a Grosseto: ecco come consultare tutti i punteggi

GROSSETO – Da venerdì 8 marzo saranno reperibili sul sito del Comune di Grosseto, al link https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/ammissione-alle-scuole-dellinfanzia-comunali, gli elenchi con i punteggi provvisori per le ammissioni alle scuole per l’infanzia comunali, per l’anno scolastico 2019/2020. In alternativa, sarà possibile visionarli recandosi agli uffici dei Servizi Educativi di via Saffi, 17/c, dove saranno affissi fino al giorno 18 marzo.

Si sottolinea che le graduatorie, ordinate secondo un criterio decrescente di punteggio, sono provvisorie e rimarranno pubblicate per 10 giorni per consentire il riscontro di eventuali errori e/o omissioni.

I punteggi, ad esempio, potrebbero subire delle modifiche a causa del rilevamento di irregolarità relative alle autocertificazioni in merito alla disoccupazione, stato di famiglia e residenza, nonchè per ciò che concerne le autocertificazioni per i nominativi usciti a controllo. Al termine di questo periodo, verrà infine pubblicata la graduatoria definitiva, con l’indicazione di coloro che sono stati ammessi o meno.

Gli interessati potranno presentatare richiesta di revisione del punteggio provvisorio compilando l’apposita modulistica scaricabile dal sito del Comune di Grosseto al link https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/ammissione-alle-scuole-dellinfanzia-comunali, oppure presentandosi agli uffici dei Servizi Educativi di via Saffi, 17/c, da lunedì a martedì e da giovedì a venerdì dalle 10,00 alle 12,30 (mercoledì chiuso al pubblico) il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,30.