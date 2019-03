Riparte la scuola di surf e sup: corsi per giovani e adulti e lezioni in piscina e all’aperto

GROSSETO – Venerdì 22 marzo riapre la scuola giovanile di surf e sup targata Uisp e Terramare. L’attività è prevista tutti i venerdì, dalle 15 alle 18, nei surf spot di Marina di Grosseto, Castiglione della Pescaia e sul fiume Ombrone. Iscrizioni aperte ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Con Terramare e Uisp corsi di stand up paddle anche per gli adulti. A partire dal 19 marzo prenderà il via il corso di secondo livello: previsti tre appuntamenti in piscina, più cinque in mare o nel fiume. In piscina appuntamento il martedì e il giovedì dalle 19,30 alle 21, all’aperto uscite nel fine settimana, con date da stabilire.

Per info ass.terramare@gmail.com, www.terramareitalia.it, 3402600957.