Programma stellare per il Follonica Summer Festival: ci sarà anche Carl Brave

FOLLONICA – Sarà una grande edizione quella del Follonica Summer Festival 2019. In attesa di definire un programma, che si preannuncia stellare, viene ufficializzato il secondo ospite che è di quelli super. E non sarà certo l’ultimo. La sera dell’11 agosto al Parco Centrale sarà di scena Carl Brave, vero e proprio fenomeno musicale italiano dell’anno grazie a brani divenuti in breve tempo virali.

Il rapper e cantautore romano dopo lo straordinario successo del suo primo album da solista Notti Brave, diventato disco di platino, da pochi giorni è in giro per l’Italia con un tour nei teatri già completamente sold con cui presenterà dal vivo il suo ultimo progetto discografico Notti Brave (After), che contiene anche il singolo disco d’oro Posso, in collaborazione con Max Gazzè.

Carl Brave ha conquistato il pubblico e la critica con un crossover tra rap e canzone d’autore sapendo interpretare il linguaggio della sua generazione. Testi ricchi di emozione abbinati al retrogusto trap, atmosfere romantiche e suggestive, con l’aggiunta della giusta dose di elettronica. La sua ricetta perfetta è lo specchio dei Millenials, che però piace pure ai trentenni e che lo ha consacrato come uno degli giovani artisti nostrani di maggior successo. Con brani come Polaroid (scritto in collaborazione con Franco 126 e diventato disco d’oro) e Fotografia (in collaborazione con Francesca Michielin e Fabri Fibra) che lo hanno incoronato come uno dei più originali esponenti di un moderno cantautorato che si riflette nei testi sempre densi di atmosfere e pratiche quotidiane in cui riconoscersi.

Dunque dopo aver annunciato lo spettacolo teatrale UP&Down, il Follonica Summer Festival cala un altro asso. Un altro nome di grandissimo richiamo per il pubblico e fortemente voluto dal direttore artistico Paolo Ruffini e dal responsabile organizzativo Valerio Gronchi. Con l’edizione 2019 della kermesse agostana che si preannuncia veramente straordinaria, un cartellone che offrirà una varietà artistica trasversale e per tutti i gusti. Ricordiamo che la scorsa estate il Follonica Summer Festival si è confermato la grande rivelazione tra le proposte d’intrattenimento della costa toscana. Una rassegna di grande successo che ha registrato l’affluenza record di oltre 33mila presenze in undici giorni di programmazione.

Intanto i primi due appuntamenti sono ufficiali, e a breve seguiranno altri annunci. Il rapper e cantautore romano sarà sul palco del Follonica Summer Festival domenica 11 agosto 2019 e i biglietti sono in vendita da oggi sul circuito Ticketone.