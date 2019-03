Otto alfieri biancorossi ai campionati italiani di corsa campestre

GROSSETO – L’Atletica Grosseto Banca Tema sarà presente in forze ai campionati italiani di corsa campestre, con otto biancorossi in gara. Sui prati del parco La Mandria a Venaria Reale, domenica 10 marzo alle porte di Torino, il team maremmano schiera i giovani che hanno dominato nella recente rassegna regionale di cross.

La prova femminile under 18, sulla distanza dei 4 chilometri, vedrà in azione le allieve Ambra Sabatini, Elisa Napolitano e Debora Marzullo, dopo aver conquistato il titolo toscano a squadre di categoria.

Nella rappresentativa under 16 del Granducato sono convocate due grossetane, la campionessa regionale Zoe Orsolini e Denise Milani, che saranno schierate nella competizione di apertura della rassegna sui 2 chilometri. A titolo individuale prenderanno il via anche Carolina Fraquelli e in campo maschile Alessandro Galatolo, in questo caso nei 3 chilometri cadetti, grazie agli ottimi piazzamenti ottenuti nelle gare di selezione.

Previsto quest’anno inoltre il cross corto senior di 3 chilometri, in cui a difendere i colori dell’Atletica Grosseto Banca Tema sarà Jacopo Boscarini che è impegnato anche come tecnico dei giovani mezzofondisti.