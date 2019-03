Locazioni turistiche, ecco come comunicarle al Comune online

GROSSETO – Dall’1 marzo è attiva anche a Massa Marittima la procedura telematica per la comunicazione al Comune delle locazioni turistiche come prevede la legge regionale 86.

La comunicazione, che ogni soggetto (persona fisica, persona giuridica, impresa) che concede in locazione gli immobili o porzioni di essi per finalità turistiche deve trasmettere al Comune ove l’alloggio è situato, sarà effettuata su una piattaforma online messa a disposizione da parte dei Comuni capoluoghi di provincia. Sul sito web della Regione Toscana è presente una pagina dedicata: http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche.

In questa pagina web l’utente può prendere visione delle note informative e guidato nella compilazione del modulo che prevede una registrazione e l’invio di un codice di attivazione sulla propria mail. Si evidenzia che ogni proprietario dovrà effettuare una comunicazione per ogni singolo alloggio locato, dato che ad ogni alloggio viene attribuito un proprio codice identificativo.

Inoltre la decorrenza dell’obbligo dal 1 marzo 2019 significa che, a partire da tale data, chi concede in locazione un alloggio con finalità turistiche deve effettuare la comunicazione entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione relativo all’alloggio. Le locazioni turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione (imprenditoriale o non imprenditoriale), sono parificate alle strutture ricettive ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno.