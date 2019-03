Le ragazze dell’Atlante Grosseto a caccia del Gisinti Pistoia. Tutto il programma del weekend

GROSSETO – Due sfide casalinghe per le prime squadre dell’Atlante Grosseto. Stasera la Bombonera vedrà il confronto fra la formazione femminile e le rivali del Gisinti Pistoia, diretto rivale di classifica con quattro punti in più di loro e già vincente all’andata. Arbitrerà Muto di Grosseto; fischio d’inizio alle 22.

Domani invece spazio alla rosa maschile, che se la vedrà con il Ciampino Anni Nuovi per la settima gara di ritorno. Gara non facile contro una rivale in zona salvezza, ma che cercherà di aumentare le distanze dalla zona playout. Dopo l’ ennesima sconfitta contro la capolista, nonostante il buon primo tempo, e la consueta rifinitura il mister Tommaso Chiappini con il preparatore Nicola Stagnaro ha convocato Tiago Casagrande, Ottaviani, Senesi D. e G., Marc Galindo, Lucchesi, Cassioli, Falaschi, Nanni, Radaelli Douglas e Victor Muraca e Alex Gonzalez. Questa volta la squadra si presenta senza squalificati, ma con qualche giocatore in via di recupero.

Arbitreranno Iannone e Scarpetti di San Benedetto del Tronto; cronometrista Paolino di Siena.

In campo anche le squadre giovanili. Domenica gli Under 19 di Alex riceveranno alle 14, per la penultima giornata della regular season, il Montecalvoli mentre gli Under 17 di Marc Galindo andranno a Portoferraio per incontrare alle ore 17,30 l’Elba ’97.

I giovani di Alex saranno impegnati martedì alle ore 16,30 nella lunga ed impegnativa trasferta di Asti per incontrare l’Orange Futsal, gara unica che permetterà alla vincitrice di accedere alla Finale Eight di Coppa Italia Under 19, che si disputerà dal 22 al 24 marzo in palazzetti romagnoli.