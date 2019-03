SCANSANO – Sulla strada Scansanese, prima della frazione di Preselle, nel Comune di Scansano, incidente stradale nella serata di venerdì 8 marzo. Un’auto per cause in corso di accertamento è sbandata e finita fuori strada cappottandosi.

Arrivata sul posto la squadra dei vigili del fuoco metteva in sicurezza l’autovettura, ma non trovava il conducente. Sul posto anche il personale del 118 e i carabinieri.

di 4 Galleria fotografica incidente preselle 8 marzo 2018







Solo successivamente il conducente veniva rintracciato nella sua abitazione. Non si conoscono, al momento, i motivi del suo allontanamento dal luogo dell’incidente e le sue condizioni di salute.