La Pro loco riparte con la festa di Carnevale. «Inizia un nuovo percorso»

GAVORRANO – La prima iniziativa della Nuova Associazione Pro Loco Gavorranese ha avuto luogo nei giorni scorsi nella sala Balck&White di Bagno di Gavorrano.

Una giornata per festeggiare il Carnevale in allegria, per i piccoli ma anche per i più grandi, che ha riscontrato un grande successo visto il numero dei partecipanti: niente male come inizio.

Di recente a rappresentare l’amministrazione comunale nella Pro Loco è stata nominata Serena Rossini, consigliere comunale che si è complimentata con gli organizzatori della festa di carnevale.

«I miei complimenti – ha detto Rossini – all’organizzazione, un grande grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla festa dei bimbi e all’apericena, ed infine l’augurio che questo sia solo l’inizio di un percorso di crescita sociale e culturale per il nostro territorio».