La Pallavolo Follonica a caccia di punti salvezza contro il Pediatrica Specialist

LIVORNO – La bella vittoria nel derby contro il Consani Grosseto merita una conferma. La Pallavolo Follonica Hotel Parrini cerca la continuità nella partita esterna che sabato 9 marzo la oppone all’Under 21 Pediatrica Specialist: si gioca alle 18 al palasport “Follati” di Livorno per la 19esima giornata del campionato regionale di Serie C. All’andata non ci fu storia: 3-0 al Palagolfo per le azzurre di coach Rossano Rossi, che stracciarono le livornesi.

L’Under 21 Pediatrica, reduce da tre ko consecutivi contro Cecina, Buggiano e Lucca, attualmente occupa il terzultimo posto in classifica a quota 18 punti, assieme alle pari età del Lupi Santa Croce, mentre il sestetto follonichese è al settimo posto, in zona di assoluta tranquillità, con 29 punti. Per le azzurre è un’altra gara da non fallire per garantirsi con congruo anticipo la permanenza in categoria e possibilmente puntare ad altri traguardi ben più prestigiosi.

“La vittoria nel derby contro Grosseto ci ha ridato fiducia dopo un periodo non troppo positivo – dice Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica – ed è arrivata anche grazie a una concentrazione massima e costante durante tutta la partita, atteggiamento che in alcune occasioni precedentemente ci era mancato, come hanno dimostrato alcune prestazioni non all’altezza e relativi risultati. È una qualità che dobbiamo mantenere, visto che stiamo affrontando il momento più delicato del campionato: ormai siamo a un passo dal nostro principale obiettivo stagionale, la salvezza, e dobbiamo raggiungerlo il prima possibile”.

Il programma della 19° giornata – Serie C girone A:

Fanball Il Discobolo-Pallavolo Delfino Pescia

Entomox Peimar Calci-Pallavolo Cascina

Luca Consani Grosseto-Errepi Mtk Grosseto

Under 21 Lupi Santa Croce-Volley Pantera Lucca

Flora Buggiano-Lupi Estintori San Miniato

Under 21 Pediatrica Specialist-Pallavolo Follonica

Baia del Marinaio Volley Cecina-Volley Sei Rose Rosignano

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 51

Flora Buggiano 41

Pallavolo Cascina 40

Entomox Peimar Calci 36

Errepi Mtk Grosseto 31

Volley Pantera Lucca 30

Pallavolo Follonica 29

Lupi Estintori San Miniato 27

Volley Sei Rose Rosignano 23

Luca Consani Grosseto 20

U21 Lupi Santa Croce 18

U21 Pediatrica Specialist 18

Pallavolo Delfino Pescia 12

Fanball Il Discobolo 2