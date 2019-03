La Gea vuole continuare la corsa playoff sul campo del San Miniato

GROSSETO – Si conclude in questo fine settimana la regular season del campionato di serie C femminile, con la Sanitaria Ortopedica Grosseto che punta a mantenere sabato alle 19 sul campo del San Miniato, i due punti di vantaggio sul Quartiere 5 Firenze, superato nello scorso fine settimana dalla corazzata Pielle Livorno, che garantiscono la seconda posizione in classifica. Le biancorosse grossetane, vittoriose all’andata per 43-38, sono decise a chiudere la prima parte del torneo con un successo.

«Ci attende una partita impegnativa – dice il coach David Furi – già all’andata non è stato facile mettere al tappeto le pisane. Posso comunque contare su una buona condizione delle mie ragazze e va aggiunto che la vittoria di sabato scorso contro il Galli San Giovanni ci ha dato qualcosa in più in termini di morale».

«In vista dei playoff tra le prime quattro – prosegue Furi – è fondamentale chiudere al secondo posto. Con questa posizione nella fase ad orologio ce la vedremo, in trasferta con le due squadre che ci precedono (l’imbattuta Pielle Livorno e il fanalino Piombino) e in casa con i due quintetti che seguono, Quartiere 5 e Viareggio. Più impegnativo sarebbe disputare le quattro gare con la terza piazza».

Il coach grossetano dovrà purtroppo fare a meno di Angela Sposato, una delle protagoniste della precedente gara (19 punti e quattro triple), alle prese con impegni scolastici. In forte dubbio anche la presenza di Chiara Cazzuola. Nella lista delle convocate figura invece Beatrice Balestrazzi, la terza delle giocatrici arrivate nei giorni scorsi dal Costone Siena.

Le convocate: Giulia Camarri, Chiara Cazzuola, Elena Furi, Caterina Mancioppi, Bianca Bellocchio, Sarah Tamberi, Francesca Benedetti, Marta Nalesso, Beatrice Balestrazzi, Costanza Balestrazzi. Il programma dell’ultimo turno: San Miniato-Sanitaria Gea, Pall. Viareggio-Baloncesto Firenze, Don Bosco Figline-Quartiere 5, Galli Sgv-Altopascio, Pielle Livorno-Pallacanestro Piombino.

Classifica: Pielle Livorno 34; Gea Grosseto 24; Quartiere 5 Firenze e Viareggio 22; Galli San Giovanni Valdarno 18, Altopascio e San Miniato 16; Baloncesto 10; Figline 6; Piombino 2.