Incontro in città con il neurochirurgo: «Promuoviamo la cultura della salute». Appuntamento in Cna

GROSSETO – Un appuntamento promosso dai Pensionati di Cna, aperto al pubblico e dedicato alla salute. E’ in programma per sabato 9 marzo, dalle 9.30, nella sala conferenze dell’associazione, in via Birmania 96 a Grosseto, una conferenza tenuta dal dottor Giuseppe Oliveri, direttore dell’Unità operativa complessa Neurochirurgia all’ospedale “Le Scotte” di Siena.

L’incontro rientra tra i numerosi momenti di confronto che i Pensionati di Cna organizzano, durante tutto l’anno, per i loro associati e non solo.

“Da sempre – spiega il presidente Vezio Vagnoni – promuoviamo incontri con esperti per approfondire vari temi, con un’attenzione particolare a quelli legati alla salute e al benessere, elementi centrali per una buona qualità della vita”.

Dopo la conferenza seguirà per chi è interessato, un pranzo sociale.