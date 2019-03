Follonica

In città 27 nuove telecamere per la sicurezza: ecco dove saranno. MAPPA

Il Comune di Follonica ha ottenuto il finanziamento di 127mila euro, grazie all’approvazione del bando sulla videosorveglianza. Saranno 27, infatti, le videocamere di sorveglianza che saranno installate in quattro punti importanti della città: nella zona del Parco centrale, in piazza Tienanmen, in piazza Don Minzoni e nell’area dell’ex Florida.

FOLLONICA – Un finanziamento di 127mila euro ottenuto grazie all’approvazione del bando sulla videosorveglianza che consentirà al Comune di Follonica di installare 27 nuove videocamere. “Finalmente grazie a questo finanziamento possiamo concludere il progetto di implementazione della videosorveglianza cominciato con la delibera del 2015 – spiega il vicesindaco Andrea Pecorini -, che entro la fine di maggio vedrà l’installazione di 27 nuove telecamere per rendere la nostra città sempre più sicure, continuando ad andare incontro alle richieste dei cittadini”. “In seguito alle analisi fatte dalle Forze dell’ordine, – conclude Pecorini – sono state individuate alcune aree sensibili dove saranno piazzate telecamere di videosorveglianza per poter dare maggiore tranquillità e migliorare, quindi, la qualità della vita dei cittadini. Questo finanziamento ci permette di continuare il cammino sulla sicurezza che stiamo portando avanti ormai da tempo per rendere più sicura la città”. Il centro unico di controllo collegato alle telecamere sarà al Comando della Polizia municipale e gestirà i flussi video, il monitoraggio e l’elaborazione delle immagini. Nel dettaglio sarà installata una telecamera con visione panoramica in piazza Don Minzoni, mentre nella zona del Parco centrale saranno 18 in totale le telecamere, tra fisse e speed dome, che permettono ad un operatore remoto di ruotare la telecamera in tutte le direzioni e di zoomare a piacere sulle scene di maggior interesse. All’ex Florida ce ne saranno 2 fisse, mentre saranno predisposte 6 in piazza Tienanmen, compresa quella per riprendere le targhe.