Il Comune cerca candidati per la commissione pari opportunità: pubblicato il bando

GAVORRANO – «Giornata Internazionale della Donna: pubblicato l’avviso per la nomina dei componenti della Commissione Comunale per la Pari Opportunità» a farlo sapere l’assessore comunale Stefania Ulivieri.

«La candidatura- spiega l’assessore – è aperta a donne e uomini operanti nel territorio comunale che abbiano una competenza e una sensibilità nelle tematiche relative alla pari opportunità e a cittadini designati dalle associazioni le cui finalità siano compatibili con quelle della Commissione. La Commissione avrà il delicato compito di favorire lo sviluppo delle condizioni di pari opportunità tra coloro che per genere, identità di genere, orientamento sessuale, credo religioso, etnia, età e disabilità si trovino in condizioni svantaggiate».

Le candidature dovranno pervenire entro il giorno 23 marzo 2019 tramite consegna all’ufficio protocollo o a mezzo raccomandata o a mezzo PEC all’indirizzo comune.gavorrano@postecert.it. Sul sito del Comune di Gavorrano è disponibile l’avviso per la nomina e il facsimile di domanda.

«E’ un bel traguardo – conclude Ulivieri – per il cui raggiungimento ci siamo spesi fino dall’inizio del mandato, prima con la redazione del Regolamento per l’istituzione e poi di tutti gli atti necessari per dare vita alla Commissione. La Commissione avrà l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione nei temi della pari opportunità coinvolgendo il mondo della scuola, del lavoro, dell’associazionismo e delle istituzioni. Ci auguriamo che ci sia un buon coinvolgimento da parte dei cittadini che potranno dare contributo concreto e attivo nel promuovere azioni volte a prevenire e eliminare qualsiasi forma di discriminazione».