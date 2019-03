Giovanili del Gavorrano: Juniores a riposo, Allievi in casa della capolista Sporting Cecina

BAGNO DI GAVORRANO – Turno di riposo per gli Juniores nazionali dell’Us Gavorrano che, a cinque turni dalla fine del campionato, occupano la nona posizione con 18 punti. I ragazzi di Gianni Martini torneranno in campo sabato 16 per misurarsi con il Trestina.



Incontro proibitivo per gli Allievi regionali di Walter Trentini che vanno a fare visita domenica alle 10,30, allo stadio Solvay di Ponteginori, alla capolista Sporting Cecina (54 punti, 6 di vantaggio sul San Donato Tavarnelle), con il solo obiettivo di fare una buona figura. In trasferta anche gli Allievi interprovinciali 2003, di scena domenica mattina sul terreno del Livorno 9.



I Giovanissimi regionali guidati da Patrizio Marconi cercano di avvicinarsi al Montelupo (atteso al difficile impegno di Venturina) ospitando domenica alle 10,30 al “Nicoletti” di Follonica il Mazzola Valdarbia, settima forza del girone con 37 punti. Partita interna anche per i Giovanissimi provinciali che sabato alle 15,30 al Nicoletti si confrontano con l’Orbetello.

Gli Esordienti 2006 partecipano domenica ad un concentramento a Monterotondo Marittimo, gli Esordienti 2007 si esibiranno allo stadio Stanghellini di Valpiana.



Il programma dei Pulcini. Squadra B 2008: Gavorrano-Paganico B (Nicoletti, domenica 10,30); squadra C 2008: Paganico-Gavorrano (sabato a Paganico); squadra B 2009: Gavorrano-Marina Calcio (Bandaccheri, domenica alle 10); squadra D 2009: Gavorrano-Nuova Grosseto Barbanella (Bandaccheri, domenica alle 11).

I Primi Calci Gavorrano 2011 e Real Follonica A 2011 sono impegnati sabato alle 15,30 a Bagno di Gavorrano; Primi Calci Real Follonica B 2001 si esibiscono domenica ad un raggruppamento a Braccagni. Piccoli Amici Gavorrano 2012, Real Follonica A e B 2012 daranno vita ad una serie di partitelle domenica mattina dalle 10 a Bagno di Gavorrano.