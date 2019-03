Geotermia, l’europarlamentare Danti: «Vigileremo sul governo, non ci fidiamo dei 5 Stelle»

GROSSETO – «Vigileremo e ci faremo carico di controllare a tutti i livelli e anche in Europa gli sviluppi di questa promessa del governo. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio» l’eurodeputato Pd Nicola Danti, che ha seguito la vicenda al Parlamento europeo, interviene dopo le rassicurazioni venute dal Ministero dello Sviluppo economico sulla reintroduzione degli incentivi alla geotermia.

«Vigileremo – sottolinea Danti – visto che questo impegno viene dalle stesse forze politiche che hanno cavalcato le fake news sulla geotermia nei mesi scorsi, cancellando gli incentivi. Si tratta comunque di una buona notizia che arriva grazie all’impegno quotidiano di chi ha fatto sentire la propria voce nel territorio geotermico».

«La geotermia toscana – prosegue Danti – è un’energia sostenibile e va tutelata, lo ripetiamo con forza. Sono al fianco di tutti i Sindaci dell’area geotermia che ancora chiedono di essere ricevuti al Mise, e in particolare al Sindaco di Montieri Nicola Verruzzi che per questo ha condotto uno sciopero della fame. È grazie all’impegno di tutti loro e dei cittadini che si sono mobilitati se i riflettori sono ancora accesi su questa situazione che mette in pericolo migliaia di posti di lavoro in Toscana».