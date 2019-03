Ferrante alla Viareggio Cup, posticipata la sfida Bastia-Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Slitterà di qualche giorno la trasferta del Gavorrano a Bastia Umbra valida per la 31esima giornata di campionato.

“L’Us Gavorrano 1930 comunica – ha diramato la società mineraria – che la gara in programma per domenica 17 marzo a Bastia, come da disposizioni del comunicato ufficiale della Lnd, data la convocazione del calciatore Davide Ferrante alla 71ª Viareggio Cup, viene rinviata a mercoledì 20 marzo alle ore 14.30. Qualora la Rappresentativa Lnd, che debutterà martedì 12 con la Cina Under 19, dovesse proseguire il suo cammino, la gara sarà suscettibile di ulteriore rinvio”.