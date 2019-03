Cp Grosseto, tempo di supersfida: gli uomini di Mariotti alla prova del Viareggio

GROSSETO – «Vogliamo chiudere subito i conti per cominciare a pensare alla final eight». Massimo Mariotti, allenatore del Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto, presenta così la supersfida contro il Viareggio Hockey in programma sabato alla 18 sulla pista di via Leoncavallo. Nell’impianto gestito dall’Atl Il Sole si confrontano le prime due formazioni del girone D di serie B ed entrambe hanno dei buoni motivi per cercare di conquistare i tre punti.

I biancorossi grossetani, ai quali basta un pareggio per arrivare primi, stanno dominando il campionato ma sono reduci dalla prima sconfitta stagionale sul campo del Follonica A e hanno intenzione di aggiudicarsi l’ultimo turno casalingo della regular season per poter iniziare la preparazione in vista dei playoff per la serie A2 che si giocheranno dal 2 al 4 maggio. I versiliesi, che nello scorso fine settimana si sono matematicamente guadagnati il pass per le finali vincendo (7-6) il recupero con l’Impredil Follonica A, proveranno a giocarsi le ultime chance di conquista del primo posto.

«Questa settimana di sosta – sottolinea Massimo Mariotti – ci ha consentito di recuperare al meglio gli acciaccati Gucci e Brunelli e di preparare al meglio una sfida imperdibile per gli appassionati di hockey. Ci basta un punto per chiudere al primo posto nel girone, ma vorrei comunque regalare ai tifosi la nona vittoria casalinga. Da lunedì così cominceremo a lavorare per le gare di playoff. Nelle cinque settimane di preparazione effettueremo anche delle amichevoli con formazioni di serie A2: ho già preso contatto con Prato e Forte dei Marmi».

Il ct azzurro per il big-match con il Viareggio dovrà fare ancora a meno di Rosati e avrà Gionata Vecoli a mezzo servizio. I convocati: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Vecoli, Bardini, Lugli, Gemignani, Brunelli, Battaglia.

Il programma del 17° turno: Rotellistica Camaiore-Hockey Sarzana, Edilfox Grosseto-Viareggio, Cgc Viareggio-Maliseti, Follonica A-Siena, Prato-Follonica B. La classifica: Edilfox Grosseto 45; H. Viareggio 40; Follonica A 32; Camaiore 30; Siena 28; Prato 18; Sarzana 16; Follonica B 12; Cgc Viareggio 10; Maliseti 3.