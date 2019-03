CarnevaleFollonica19 Scelte le migliori vetrine “mascherate”: ecco i vincitori del concorso

FOLLONICA – “Il Rione Centro si aggiudica il concorso Vetrine Vestite a Carnevale 2019” con gli allestimenti e le belle raffigurazioni di “Casalinghi Migliorini” e “Nara Camice”.

Entrambe le due attività commerciali condotte, le prima, da Ilaria e Matteo Migliorini e, l’altra, da Liana Spinicci e Laura Mosca, riceveranno ex aequo, il primo premio della Fondazione Noi del Golfo (sesta edizione); organizzato con il Comitato Carnevale, Pro Loco, e Centro Commerciale Naturale La Dolce Vita di Follonica.

Una manifestazione in crescita, in sintonia con l’entusiasmante 52^ edizione del Carnevale, che per la prima volta ha visto assegnare anche il premio Pro Loco quale “Vetrina Storica Originale”, attribuito alla “Apple Foto Video” di Massimo Batisti, nel Rione di Campi al Mare Alti 167.

Trenta i negozi partecipanti all’iniziativa, la cui opera è stata giudicata dalla giuria Pro Loco composta da: Katjuscia Giannelli, Gianluca Ravenni, Alessandra Vagelli.

Premiazioni durante il Veglione finale.