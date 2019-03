Anziana minaccia di far saltare in aria la casa con il gas

GROSSETO – Aggiornamento ore 17.57: Sembra che la donna anziana minacciasse di far saltare l’appartamento con il gas e la badante che l’accudisce stesse cercando di dissuaderla, peraltro senza successo, sino all’arrivo delle forze dell’ordine e del personale medico del 118.

News ore 17.45: Avrebbe chiuso in una stanza la persona che la accudisce bloccando la porta con un mobile. I Vigili del fuoco stanno intervenendo a Grosseto, in città, nella zona del tribunale, per soccorrere una persona in una casa.

Sembra che una donna anziana, molto agitata, abbia chiuso in una stanza la persona che la accudisce, bloccando la porta con un mobile. Sul posto stanno intervenendo personale medico e la Polizia. Sembra che però al momento, la signora, non voglia aprire la porta a nessuno.