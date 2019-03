Vittoria in volata di Sensi e bis di Ferruzzi al quinto trofeo Corsa del Grilli

GRILLI – Danilo Sensi del Sanetti sport di Viterbo e Stefano Ferruzzi del Gs Velo club Orte si sono aggiudicati il 5° trofeo della “Corsa del Grilli”, gara di ciclismo amatoriale svoltasi mercoledì pomeriggio al Grilli di Gavorrano.

Ancora una volta per ragioni di sicurezza sono state predisposte due partenze visto che si sono presentati oltre 80 corridori al via. La manifestazione è stata organizzata dal Team Marathon Bike e Avis, in collaborazione con la Uisp settore ciclismo di Grosseto, con il patrocinio della Provincia di Grosseto e supportata dalla Banca Tema e Big Mat. Come si diceva nella prima partenza l’ha spuntava Danilo Sensi in una volata serrata con Mattia Burini del team Montallese. Pochi centimetri hanno diviso i due e solo dopo un attento esame dell’immagini si è arrivati a stabilire il vincitore. Al terzo posto Diego Giuntoli della Stefan, già sul podio nell’edizione 2017 dove in quella circostanza fu preceduto solo da Matteo Cecchini.

Nella seconda partenza, in evidenza ancora Stefano Ferruzzi che dopo aver battuto in volata Andrea Tafi mercoledì scorso nel trofeo “Montemassi”, bissa in successo arrivando a braccia alzate sul traguardo posto nei pressi dell’abitato della località Grilli di Gavorrano. Battuti nell’ordine Daniele Macchiaroli della Emicicli e Federico Del Guasta della Stefan. Questo l’ordine di arrivo della prima fascia, dal quarto al decimo arrivato: Margheriti Lucio, Lorenzo Natali, Simone Cucini, Degl’Innocenti Stefano, Samuele Scottini, Renzo Giulidori, e Valentino Trapani. Questi invece i nominativi dei corridori della seconda fascia dal quarto al decimo arrivato: Luca Nesti, Maurizio Innocenti, Giorgio Cosimi, Luciano Borzi, Giovanni Lencioni, e Francesco Cittadini.