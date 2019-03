GROSSETO – Nuova sonante vittoria per il Maremma Super Rugby, che nel campionato Under 14 demolisce il Cus Siena per 53 a 19. I maremmani stanno vivendo un momento di forma notevole e anche il gioco espresso è spettacolare, oltre che efficace.



La cronaca vede i grossetani partire forte e segnare subito con Tamburro, due volte, Rezza e con una bellissima volata di Montella. In tutti i casi sono i precisi assist di Ciurli, oggi in grande spolvero, a liberare i compagni. Il primo tempo viene chiuso da una spettacolare galoppata del gigante Sciarra che prima scardina la linea di difesa senese e poi semina tutti fino a schiacciare in mezzo ai pali. Nel secondo tempo gli allenatori Ciurli e Bertelli fanno molte sostituzioni e la partita è più equilibrata. Tuttavia alle tre mete del Siena ribattono le marcature di Martini, Rezza e Tamburro. Molto preciso al piede Marchese che ha fallito solo due trasformazioni su otto, colpendo anche un palo.

di 6 Galleria fotografica Il maremma Super Rugby strapazza il Cus Siena











Domenica prossima il Maremma super Rugby ospiterà il fortissimo Elba, che farà da cartina tornasole ai progressi tattici e agonistici della formazione maremmana. Che si confronterà con un avversario di spessore.

Ciurli e Bertelli hanno schierato Marchese, Montella, Ciurli, Guadagnuolo, Tamburro, Martini, Berretti, Sciarra (Materazzi), Besar, Rezza, Montomoli (Pampersi), Esposito (Righi), Porta (Ignoti).