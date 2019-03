Servizio civile: 70 ragazzi alla Asl. Ecco i progetti a Grosseto

GROSSETO – Sono oltre 70 i ragazzi che hanno iniziato nei giorni scorsi il Servizio Civile alla Asl Toscana sud est, suddivisi tra i territori di Arezzo, Siena e Grosseto. I giovani sono impegnati in progetti che si articolano sia in servizi sanitari territoriali che tecnici, di accoglienza e nelle Unità Operative ospedaliere e Pronto Soccorso.

In provincia di Grosseto i progetti sono:

“Volontariamente”, la salute mentale nella Zona “Colline Metallifere” Follonica;

“Insieme per esserci”, alla RSA di Villa Pizzetti, Grosseto;

“Stili di vita sani e non violenti”, il Servizio civile nei progetti di Promozione della Salute di Grosseto;

Rilevazione del patrimonio immobiliare artistico dell’Azienda USL Toscana Sud Est in Area Grossetana.

Si tratta di una importante opportunità per i giovani che risiedono nel territorio della Asl Toscana sud est. Il Servizio Civile opera nel rispetto dei principi che un’Azienda Sanitaria fa propri da sempre: solidarietà, partecipazione, inclusione e utilità sociale, con un’ottica di potenziamento dell’occupazione giovanile.

“Il nostro impegno sarà di permettere ai ragazzi di vivere un’esperienza preziosa per la loro vita, da portare con sé come competenza tecnica ma soprattutto umana – commenta Simona Dei, direttore generale FF della Asl Toscana sud est – Li ringrazio fin da ora per la freschezza e l’impegno che ci trasmetteranno”.