Rifiuti, è sciopero: «Possibili disagi anche in Maremma per tutta la giornata». Ecco quando

GROSSETO – «L’Unione Sindacale di Base – USB, organizzazione di base che non risulta tra i firmatari del contratto collettivo nazionale Utilitalia, ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie e comparti pubblici e privati per venerdì 8 marzo» a farlo sapere Sei Toscana in una nota.

«L’astensione collettiva dal lavoro – chiarisce Sei – è indetta per l’intera giornata e potranno pertanto verificarsi disagi alle attività svolte sul territorio. Il gestore comunica che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge e dall’accordo nazionale di settore del 1 marzo 2001».