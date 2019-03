Rifiuti da quattro mesi nel giardino di casa, Sei Toscana «L’utente non ha mai risposto alle chiamate»

GROSSETO – «Non è stato possibile effettuare il ritiro in quanto l’utente, più volte contattato al telefono dagli operatori del Gestore per concordare insieme il giorno di presa in carico del materiale, non abbia mai risposto alle chiamate». Così Sei Toscana risponde alla donna di Monte Argentario che da quattro mesi attende il ritiro delle potature dal proprio giardino.

«Dopo numerosi tentativi (effettuati in giorni ed orari diversi) e alcuni passaggi effettuati nella zona dagli operatori per verificare se il materiale fosse comunque stato esposto dall’utente all’interno o di fronte la propria abitazione, la pratica è stata chiusa e classificata appunto come “non effettuata” (e, logicamente, non consuntivata all’Amministrazione comunale)».

«Scusandosi con la signora Maria Gabriella Signore per il mancato ritiro, Sei Toscana sottolinea come, con una semplice telefonata di sollecito al numero verde, l’utente avrebbe potuto concordare con gli operatori la data di ritiro di tutto il materiale, conoscendo direttamente i motivi del ritardo nello svolgimento del servizio – prosegue la nota -. Sei Toscana ricorda inoltre ai cittadini del comune di Monte Argentario che è a loro disposizione anche il centro di raccolta comunale, in località Campone, aperto tutti i giorni da lunedì a sabato, dalle 8 alle 12, dove poter conferire in modo gratuito diverse tipologie di rifiuto come ingombranti, sfalci e potature, piccoli e grandi elettrodomestici, medicinali scaduti e toner per stampanti».