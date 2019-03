Presidio sanitario più forte, arriva l’assistente sociale

CINIGIANO – Il Comune di Cinigiano informa i cittadini che la stabilità dei servizi socio sanitari sarà garantita dall’assegnazione al territorio della dottoressa Barbara Rossi, già assistente sociale per lunghi anni per il Comune di Cinigiano. Il presidio sarà coperto ogni martedì per l’intera giornata.

“Diamo il nostro benvenuto alla dottoressa Barbara Rossi – afferma il sindaco Romina Sani – Quello dell’assistente sociale è un servizio di fondamentale importanza per la nostra realtà territoriale. La delicatezza dei bisogni trattati richiede una presenza costante e continuativa sia in termini di presidio che di personale”.

Chi chiede aiuto ripone la propria fiducia e si aspetta attenzione da chi lo accoglie. È per questo che rivolgo un ringraziamento speciale a tutto il servizio del sociale, che per l’Amiata Grossetana si è impegnato a garantire anche nel Comune di Cinigiano, una buona qualità del servizio, nonostante le difficoltà. Sono certa che la dottoressa Lucia Nannetti abbia trasmesso alla dottoressa Barbara Rossi tutte le informazioni necessarie per proseguire al meglio”.