Oltre seicento giovani ai campionati studenteschi su pista. I migliori risultati

GROSSETO – Grande successo per la fase intercomunale dei Campionati studenteschi su pista di atletica al campo Zauli di Grosseto, con 608 atleti-gara da 8 scuole medie della provincia: Alighieri, Da Vinci, Galilei, Madonna delle Grazie, Pascoli, Ungaretti e Vico del capoluogo maremmano, Orsini di Castiglione della Pescaia. La manifestazione, organizzata dall’Atletica Grosseto Banca Tema in collaborazione con il Miur e il comitato provinciale Fidal, ha visto lo svolgimento di ben 14 gare: cadetti (anni di nascita 2005 e 2006) impegnati su 80 metri, 1000, salto in alto e lancio del vortex, mentre i ragazzi (2007-2008) si sono messi alla prova su 600 metri, salto in lungo e getto del peso, sia al maschile che al femminile, valide anche per la seconda delle tre prove del 47° Memorial Massimo Pellegrini e 34° Memorial Paola Peppetti. Di seguito i migliori risultati.

Cadetti (2005-06)

80 metri: 1. Mattia Piatto (Pascoli) 10″1; 2. Francesco Conti (Galilei) 10″2; 3. Romeo Monaci (Galilei) 10″3; 4. Gabriele Giacomelli (Ungaretti) 10″3; 5. Aki Bargagli (Galilei) 10″7; 6. Rodrigo Cigliano (Da Vinci) 10″8 (finalisti); 7. Riccardo Scavuzzo (Alighieri) 10″8; 8. Leonardo Bernazzi (Ungaretti) e Alessio Stefanini (Galilei) 10″9; 10. Leonardo Perugi (Vico) 11″0.

1000 metri: 1. Mattia Piatto (Pascoli) 3’11″8; 2. Samuele Pecciarini (Madonna delle Grazie) 3’12″8; 3. Nicholas Tenci (Galilei) 3’14″2; 4. Diego Fedi (Galilei) 3’17″0; 5. Emanuele Alasia (Galilei) 3’18″4; 6. Alessio Pozzi (Madonna delle Grazie) 3’21″2; 7. Giacomo Massellucci (Galilei) 3’22″3; 8. Leonardo Tosti (Pascoli) 3’24″9; 9. Tommaso Santilli (Galilei) 3’25″9; 10. Francesco Nazzarri (Alighieri) 3’27″4.

Alto: 1. Tommaso Bragagni (Galilei) 1.56; 2. Romeo Monaci (Galilei) 1.56; 3. Gabriele Giacomelli (Ungaretti) 1.56; 4. Welasa Casoli (Galilei) 1.50; 5. Francesco Conti (Galilei) 1.50; 6. Emanuele Cutrupi (Vico) 1.38; 7. Antonio Dini (Vico) 1.38; 8. Pasqualino Nunziata (Vico) e Rodrigo Cigliano (Da Vinci) 1.35; 10. Samuele Pecciarini (Madonna delle Grazie) 1.35.

Vortex: 1. Lorenzo Miglianti (Vico) 55.30; 2. Welasa Casoli (Galilei) 51.80; 3. Omar Benelli (Pascoli) 50.10; 4. Tommaso Piccinelli (Alighieri) 49.60; 5. Lorenzo Carlotti (Alighieri) 46.70; 6. Tommaso Ruggero (Alighieri) 46.20; 7. Alessandro Forti (Pascoli) 45.30; 8. Gabriele Camarri (Alighieri) 43.40; 9. Davide Leandri (Vico) 42.80; 10. Francesco Perriello (Pascoli) 42.60.

Cadette (2005-06)

80 metri: 1. Noah Caterina Castelli (Vico) 10″9; 2. Derartu Abbott (Da Vinci) 11″1; 3. Anna Zucchini (Galilei) 11″5; 4. Rebecca Alunni (Madonna delle Grazie) 11″6; 5. Suami Belli (Ungaretti) 11″8; 6. Zoe Rabai (Galilei) 11″9 (finaliste); 7. Erika Olandese (Madonna delle Grazie) 12″0; 8. Lisa Trovo (Da Vinci) 12″1; 9. Ilaria Regina (Alighieri) 12″1; 10. Amelie Consonni (Da Vinci) 12″1.

1000 metri: 1. Anna Zucchini (Galilei) 3’34″8; 2. Dileyni Sanchez Almonte (Da Vinci) 3’35″1; 3. Susanna Lunghi (Galilei) 3’51″2; 4. Viola Taddei (Da Vinci) 3’51″7; 5. Chantal Carosi (Galilei) 3’53″9; 6. Elena Costa (Galilei) 3’56″7; 7. Gaia Santioli (Madonna delle Grazie) 3’57″6; 8. Agnese Viero (Alighieri) 3’58″6; 9. Sofia Tanganelli (Alighieri) 4’03″2; 10. Valentina Gori (Galilei) 4’03″9.

Alto: 1. Noah Castelli (Vico) 1.30; 2. Asia Caporali (Galilei) 1.30; 3. Chiara Pulvirenti (Galilei), Alice Lunghi (Galilei), Beatrice Fedi (Galilei) e Melissa Angeli (Galilei) 1.25; 7. Viola Cardini (Vico) 1.25; 8. Scilla Ciacci (Orsini) e Alice Esposito (Da Vinci) 1.25; 10. Federica Sallei (Galilei), Erika Olandese (Madonna delle Grazie) e Bianca Stella Cambi (Da Vinci) 1.20.

Vortex: 1. Derartu Abbott (Da Vinci) 37.80; 2. Claudia Improta (Galilei) 37.30; 3. Noemi Magnani (Galilei) 36.10; 4. Rachel Kellner (Galilei) 34.40; 5. Veronica Rolando (Alighieri) 33.20; 6. Sofia Tanganelli (Alighieri) 32.50; 7. Asia Caporali (Galilei) 32.20; 8. Gaia Pierella (Pascoli) 32.20; 9. Susanna Lunghi (Galilei) 32.10; 10. Annalisa Milani (Alighieri) 31.50.

Ragazzi (2007-08)

600 metri: 1. Simone Pieri (Galilei) 1’52″2; 2. Alessio Tarlev (Da Vinci) 1’52″4; 3. Matteo Capoduri (Da Vinci) 1’53″5; 4. Matteo Costa (Galilei) 1’54″1; 5. Leonardo Tanzini (Galilei) 1’54″4; 6. Adriano Micheli (Ungaretti) 1’58″7; 7. Sebastian Pieri (Madonna delle Grazie) 1’59″0; 8. Francesco Biagioni (Galilei) 2’00″1; 9. Cristian Lorenzoni (Galilei) 2’00″3; 10. Tommaso Saccocci (Da Vinci) 2’01″4.

Lungo: 1. Marco Tavoletti (Vico) 4.09; 2. Santiago Murineddu (Vico) 3.86; 3. Andrea Scarpelli (Galilei) 3.82; 4. Francesco Tomassini (Da Vinci) 3.73; 5. Tommaso Santolini (Galilei) 3.72; 6. Riccardo Cognata (Pascoli) 3.72; 7. Niccolò Morrone (Alighieri) 3.68; 8. Alessio Massai (Alighieri) 3.68; 9. Giacomo Stefanini (Galilei) 3.65; 10. Lorenzo Giangreco (Galilei) 3.65.

Peso: 1. Tommaso Bolognesi (Madonna delle Grazie) 9.23; 2. Matteo Costa (Galilei) 8.73; 3. Luigi Amato (Galilei) 8.70; 4. Ernesto Manfredini (Galilei) 8.34; 5. Stefano Frosolini (Vico) 8.27; 6. Federico Terrosi (Galilei) 8.23; 7. Giovanni Maretti (Da Vinci) 8.04; 8. Karol Maria Colucci (Vico) 7.98; 9. Riccardo Patruno (Vico) 7.95; 10. Namir Benvenuti (Alighieri) 7.66.

Ragazze (2007-08)

600 metri: 1. Giorgia Domenichini (Alighieri) 1’54″2; 2. Sofia Domenichini (Alighieri) 2’02″7; 3. Rita Tomei (Da Vinci) 2’05″0; 4. Giorgia Lini (Vico) 2’09″8; 5. Valentina Rolando (Alighieri) 2’10″8; 6. Vittoria Guerrieri (Orsini) 2’11″0; 7. Camilla Parronchi (Pascoli) 2’11″7; 8. Rossella Civilini (Galilei) 2’11″9; 9. Serena Pieri (Galilei) 2’13″1; 10. Martina Nofroni (Galilei) 2’13″4.

Lungo: 1. Elena Ciacci (Galilei) 3.86; 2. Chiara Pallotta (Vico) 3.86; 3. Matilde Cardone (Alighieri) 3.78; 4. Melissa Ferrini (Galilei) 3.69; 5. Vanessa Tedde (Vico) 3.66; 6. Agnese Marconi (Galilei) 3.56; 7. Giulia Tasselli (Galilei) 3.53; 8. Sara Casella (Pascoli) 3.52; 9. Viola Costa (Galilei) 3.51; 10. Irene Stefanini (Galilei) 3.47.

Peso: 1. Clara Nunziatini (Galilei) 7.10; 2. Chiara Pallotta (Vico) 6.81; 3. Melissa Ferrini (Galilei) 6.75; 4. Chiara De Michele (Galilei) 6.67; 5. Lara Pettorali (Vico) 6.57; 6. Giulia Faragli (Da Vinci) 6.54; 7. Matilde Bentivoglio (Alighieri) 6.50; 8. Caterina Cerboni (Da Vinci) 6.49; 9. Sara Gambelli (Pascoli) 6.47; 10. Alexandra Ivaschenko (Vico) 6.20.